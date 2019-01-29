Home
>
Famosos
>
Luisa Marilac coloca briga com Nego do Borel na mão de advogados

Luisa Marilac coloca briga com Nego do Borel na mão de advogados

Travesti publicou vídeo no YouTube explicando situação, em comemoração do Dia da Visibilidade Trans, comemorado no dia 29 de janeiro