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Luís Ricardo, eterno Bozo, sonha com programa próprio

Em mais de 30 anos de carreira, apresentador do SBT segue comandando sorteios da "TeleSena" na emissora

Publicado em 

19 fev 2019 às 14:39

Publicado em 19 de Fevereiro de 2019 às 14:39

Crédito: Reprodução/Instagram @luisricardosbt
"Aposentar não existe, mas de vez em quando cansa e você pensa até que ponto é válido", desabafou Luís Ricardo durante a edição do Superpop, da Rede TV!, nesta segunda-feira, 18.
Sucesso como o palhaço Bozo nos anos 1980, o apresentador do SBT é conhecido por comandar sorteios da TeleSena e outros quadros de premiações das empresas do Grupo Silvio Santos. Além disso, é considerado o substituto do patrão em alguns programas, como Baú da Felicidade.
Apesar de permanecer na emissora por mais de 30 anos, Luís Ricardo quer ter um programa para chamar de seu. "Acho que eu queria ser testado. Não tenho ideia de como seria. Eu adoro crianças, porque não voltar com Gente Inocente, Novos Talentos? O contato com criança, estar junto, aprender, eu adoraria", revelou para Luciana Gimenez.
Luís Ricardo lembra com carinho do tempo em que interpretava o Bozo. "Foi um fenômeno". A ideia partiu do Silvio, de deixá-lo atendendo o telefone. "'Explodiu' a central telefônica de São Paulo de tanta ligação. Ele tomou uma multa", recorda. Diariamente, Luís Ricardo atendia as crianças, ao vivo, por telefone.

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