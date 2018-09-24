Parecia timidez de Ludmilla ao ficar quieta sobre a brincadeira de Pedro Bial e Rafael Portugal sobre Gabriel Jesus no "Conversa com Bial" da semana passada - mas não era. Os dois não estão mais juntos.

Ludmilla e Gabriel Jesus não estão mais juntos Crédito: Montagem Gazeta Online

De acordo com o jornal Extra, a amigos, ela contou que foi um lindo e romântico verão, inclusive com miniférias em Ibiza, na Espanha. Mas não passou de um "lance".