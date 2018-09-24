Ludmilla e Gabriel Jesus não estão mais juntos

Parecia timidez de Ludmilla ao ficar quieta sobre a brincadeira de Pedro Bial e Rafael Portugal sobre Gabriel Jesus no "Conversa com Bial" da semana passada - mas não era. Os dois não estão mais juntos.
De acordo com o jornal Extra, a amigos, ela contou que foi um lindo e romântico verão, inclusive com miniférias em Ibiza, na Espanha. Mas não passou de um "lance".
Ludmilla e Gabriel Jesus tentaram manter a relação na maior discrição possível. Segundo o Extra, foi a mãe dela, Silvana Almeida, quem acabou dando a pista de que os dois estavam juntos em Ibiza, ao postar uma foto ao lado do então genro.