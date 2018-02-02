TRETA

Ludmilla discute com Mara Maravilha ao vivo: 'tá no lugar errado'

'Acho que a Mara tá no lugar errado, juro. Depois de anos ela foi parar no lugar errado', disse a funkeira
Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Fevereiro de 2018 às 22:23

Ludmilla e Mara se desentendem ao vivo Crédito: Imagens do SBT
A cantora Ludmilla trocou alfinetadas com Mara Maravilha no Fofocalizando desta quinta-feira, 1º, no SBT. Durante um quadro em que os apresentadores do programa e o público decidem se 'trituram' ou não o visual da artista convidada em fotos antigas, a funkeira resolveu criticar Maravilha.
"Sobre o look da Mara de hoje: eu usaria para enfeitar a capa do meu bujão [de gás]. Ou uma cortina de cozinha... da casa de praia, lógico, porque da minha casa não dá!", falou.
Demonstrando irritação, Mara começou a 'desfilar' no estúdio e rebateu: "Já que ela insiste que eu seja o foco, né Brasil... Eu não quero ser atração, mas já que insistem...". Em seguida, ela comentou que a escolha da roupa é feita por outra funcionária: "Só obedeço".
"Hoje eu não usaria essa capa aí não, Mara. Você já se vestiu melhor, só hoje que não usaria essa", complementou Ludmilla.
Em outro momento, enquanto Mara dava uma 'bronca' na cantora por utilizar uma roupa sintética que simulava pele de animais, Ludmilla, que estava em um link simultâneo fora do estúdio, comentou: "Gente, ela tá no lugar errado, por que ela não tá no altar?".
Mara irritou-se novamente: "Não filha, eu não tô louca. Eu tenho uma opinião. Louca tá você que não respeita minha opinião. Pega leve, tá bom?".
"Acho que a Mara tá no lugar errado, juro. Depois de anos ela foi parar no lugar errado, né, porque antigamente... só Jesus na causa"

