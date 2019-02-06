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SOLTANDO O VERBO

Ludmilla confirma caso com jogador Gabriel Jesus

Nós nos conhecemos, disse a cantora durante participação no canal de Matheus Mazzafera

Publicado em 

06 fev 2019 às 15:19

Publicado em 06 de Fevereiro de 2019 às 15:19

06/02/2019 - A cantora Ludmilla durante participação no canal do YouTube de Matheus Mazzafera Crédito: Youtube/HottelMazzafera
A cantora Ludmilla confirmou que teve um caso com o jogador de futebol Gabriel Jesus ao participar de um quadro no canal do YouTube de Matheus Mazzafera.
Os amigos estavam respondendo perguntas polêmicas e, em certo momento, Matheus pergunta se a cantora estava namorando algum jogador de futebol. Prontamente ela responde: "Eu não estava namorando o Gabriel. A gente é amigo". Após certa pressão, ela admite, rindo: "Não consigo mentir. Nós nos conhecemos, cara".
Em meados de 2018, boatos envolvendo o relacionamento entre Ludmilla e Gabriel Jesus começaram a surgir após postarem fotos nas redes sociais. No entanto, ambos ainda não tinham confirmado o caso.

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