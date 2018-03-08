Luciana Gimenez se separa de Marcelo de Carvalho, diz site

Luciana Gimenez e Marcelo Carvalho Crédito: Reprodução / Instagram

Luciana Gimenez e Marcelo de Carvalho terminaram o casamento de 12 anos. "Já faz algum tempo que eles estavam em crise, mas decidiram colocar um ponto final de vez há duas semanas", disse uma fonte, próxima do casal, ao UOL.

De acordo com o apresentador Leo Dias, do "Fofocalizando", o casal estava separado há mais tempo.

Nas redes sociais, a apresentadora já aparece sem aliança. A última aparição dos dois em público aconteceu no baile de Carnaval da revista "Vogue", em fevereiro.

O triplex de Luciana, na zona sul de São Paulo, foi colocado à venda. O imóvel está avaliado em mais de R$ 80 milhões. Da união nasceu Lorenzo Gabriel.