Lucas Jagger dá resposta divertida a seguidor que o chama de gay

Lucas Jagger, de 19 anos, está mais criativo e afiado do que nunca: fruto do relacionamento de Mick Jagger com Luciana Gimenez, o jovem deu uma resposta espirituosa para um seguidor que questionou sua sexualidade, depois de o menino ter postado uma foto com um grupo de amigos em Campos do Jordão, em São Paulo.
"Essa rapaz é gay, né? Jeito, totalmente de gay! Fala como gay, ri como gay! Esse aí, não gosta de mulher, não! Sem sombras de dúvidas!!!", escreveu o internauta. "Vish, obrigado por me avisar, vou comunicar pro Lucas!", respondeu o herdeiro de Mick Jagger, que ganhou o apoio de seus seguidores depois da resposta.