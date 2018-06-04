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Patada

Lucas Jagger dá resposta divertida a seguidor que o chama de gay

Fato aconteceu após jovem postar uma foto de uma viagem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2018 às 13:00

Publicado em 04 de Junho de 2018 às 13:00

Lucas Jagger, de 19 anos, está mais criativo e afiado do que nunca: fruto do relacionamento de Mick Jagger com Luciana Gimenez, o jovem deu uma resposta espirituosa para um seguidor que questionou sua sexualidade, depois de o menino ter postado uma foto com um grupo de amigos em Campos do Jordão, em São Paulo. 
Lucas Jagger dá resposta divertida a seguidor que o chama de gay Crédito: Reprodução/Instagram @lucasjagger
"Essa rapaz é gay, né? Jeito, totalmente de gay! Fala como gay, ri como gay! Esse aí, não gosta de mulher, não! Sem sombras de dúvidas!!!", escreveu o internauta. "Vish, obrigado por me avisar, vou comunicar pro Lucas!", respondeu o herdeiro de Mick Jagger, que ganhou o apoio de seus seguidores depois da resposta.

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