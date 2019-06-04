Home
Luana Piovani diz que filho ficou triste ao saber de Scooby e Anitta

Segundo a atriz e apresentadora, foi um amigo da escola que mostrou para o menino uma foto de Scooby beijando a nova namorada