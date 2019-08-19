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Luan Santana se envolve em acidente em estrada em Mato Grosso

Cantor não se feriu e deve se apresentar normalmente no 'Criança Esperança' nesta segunda-feira, 19, na Globo

Publicado em 19 de Agosto de 2019 às 15:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2019 às 15:23
O cantor Luan Santana Crédito: Reprodução/Instagram @luansantana
O veículo em que estava o cantor Luan Santana se envolveu em um acidente no sábado, 17, a caminho da cidade de Juara, em Mato Grosso. O sertanejo não se machucou.
Quando estava a caminho de um show que seria realizado na cidade, Luan Santana seguia em uma van com sua equipe, saindo do município de Sinop. O carro de apoio, que trazia os seguranças da produção local, colidiu na traseira da van em que o cantor estava.
> Luan Santana interrompe show para comprar rosas de comerciante
O único a se ferir foi motorista da van, fraturando três costelas. O show na cidade de Juara foi realizado normalmente.
Luan Santana ainda deve participar do Criança Esperança, que vai ao ar nesta segunda-feira, 19, na TV Globo.
> Vídeo de Luan Santana acalmando afilhada explode fofurômetro da web
Além dele, o show da atração deve contar com outros nomes como Sandy e Junior, Ivete Sangalo, Michel Teló, Marília Mendonça e Gilberto Gil.
Sampa Crew
Na madrugada do domingo, 18, outro acidente chamou atenção no mundo da música. Uma colisão frontal entre um carro e uma van que levava integrantes da banda Sampa Crew deixou um morto e 10 feridos na Rodovia dos Bandeirantes. O acidente aconteceu por volta das 3 horas no km 28, na altura de Caieiras, na Grande São Paulo.

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