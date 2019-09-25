Home
>
Famosos
>
Luan Santana pensou em casar em castelo e chamar padre Fábio de Melo

Luan Santana pensou em casar em castelo e chamar padre Fábio de Melo

Mesmo não sabendo onde eles irão trocar as alianças, eles já pensam em quem celebrará a cerimônia e o nome do padre e cantor Fábio de Melo surgiu na lista