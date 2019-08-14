Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
FAMOSOS

Luan Santana interrompe show para comprar rosas de comerciante

Que Deus te abençoe, por parte de um pai que está batalhando o pão de seu filho no Dia dos Pais, disse o vendedor

Publicado em 14 de Agosto de 2019 às 07:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2019 às 07:14
O cantor Luan Santana Crédito: Reprodução/Instagram @luansantana
Luan Santana emocionou seus fãs no último domingo, 11, ao comprar todas as rosas de um comerciante que estava em seu show em Bauru, interior de São Paulo.
> Luan Santana exibe corpão na academia e pernas viram piada: "Gambitos"
"Luan, Deus abençoe sua carreira, querido. Estou há dez anos por trás de você. Eu sempre estou no meio dos seus shows. Muito obrigado e que Deus te abençoe, por parte de um pai que está batalhando o pão de seu filho no Dia dos Pais", disse o vendedor, fantasiado de Carlitos, personagem de Charles Chaplin, em um vídeo compartilhado pelo sertanejo na segunda-feira, 12.
Luan Santana comprou as flores enquanto cantava Chuva de Arroz (2015) e aproveitou para distribuí-las para o público. "Coisa linda de ouvir", escreveu o músico em seu Instagram sobre a declaração do homem.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados