Luan Santana apresenta reality para encontrar novo talento sertanejo

O cantor Luan Santana exibe corpão ao lado de seu carro, um modelo jipe da Mercedes avaliado em R$ 1,1 milhão Crédito: Reprodução/Instagram @luansantana

Depois de apresentar o Só Toca Top (Globo, 2018), o cantor Luan Santana, 28, terá uma nova experiência à frente de uma atração. Ele vai comandar o reality show musical O Próximo Nº1 VillaMix na busca de um novo talento do universo sertanejo. "O que a gente busca é um artista completo, que consegue passar sua verdade, que seja bom, afinado, que cante bem e que, obviamente, além disso, seja uma grande estrela."

O reality começou a ser gravado em abril, no YouTube Space, no Rio, e será exibido semanalmente a partir de 23 de maio, no canal do VillaMix Festival no YouTube. Serão sete episódios, com 30 minutos de duração. A cada programa, um candidato sairá vencedor e vai receber um prêmio (não divulgado).

Luan Santana destaca que o público poderá acompanhar cada passo da preparação dos candidatos. Uma surpresa para os participantes será a presença de um convidado especial como jurado a cada programa-Gusttavo Lima, Jorge & Mateus, Xand Avião e Bruno & Marrone.

"Nesse primeiro momento, eles já sentem o baque e ficam cientes que terão um grande dia pela frente. Pode ser a grande chance da vida deles. É uma vitrine maravilhosa", afirmou. Para ele, um cantor de sucesso tem que ser verdadeiro em suas escolhas. "Você cantar aquilo que você é. Acho que isso é o fundamental."

Os seis cantores eleitos os melhores de cada episódio farão uma apresentação com seu músico favorito no VillaMix Festival Goiânia 2019. O grande vencedor será escolhido pela equipe da AudioMix, empresa goiana de gerenciamento de artistas, e terá a sua história apresentada no último programa da série, além de assinar um contrato com a empresa.

DVD SALVADOR

Além da atração, Luan Santana também se prepara para gravar no dia 19 de maio, em Salvador, o seu novo DVD. Segundo o cantor, será o maior espetáculo que ele já fez. "É um DVD grandioso, assim como outros que já gravei, mas esse, talvez, seja o maior de todos. O repertório tem tudo a ver com Salvador. Tem energia, fala de amor e tenho certeza que ele vai ser um grande marco na minha carreira. Espero que as pessoas sejam tocadas por esse projeto", concluiu.

Em dezembro, o cantor contou que um dos convidados do DVD é o DJ Alok. No final de novembro, os dois se uniram para lançar a música "Próximo Amor", composta por Luan em parceria com Rafa Torres e Marcos Arrocha. No lyric vídeo, os artistas viram personagens de mangá.

Luan Santana, que costuma escolher sempre um tema para desenvolver seus projetos musicais, afirmou que o foco será o universo "Cyber Punk", expressão criada nos anos 1970, que trata de um futuro obscuro em que a alta tecnologia praticamente ofusca os sentimentos mais essenciais do ser humano.