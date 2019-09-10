Home
>
Famosos
>
Lore Improta faz dieta radical e desabafa: "Sem forças para respirar"

Lore Improta faz dieta radical e desabafa: "Sem forças para respirar"

Dançarina ex de Léo Santana disse que estava com vontade de comer chocolate, mas que estava proibida de ingerir o insumo por novas recomendações de sua dieta