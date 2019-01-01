HARÉM

Longe de Bruna Marquezine, Neymar passa ano novo cercado por mulheres

Atriz decidiu ficar ao lado de amigos em balada em Fernando de Noronha

Publicado em 01 de Janeiro de 2019 às 17:43

01/01/2018 - O jogador Neymar comemora o réveillon ao lado de amigos Crédito: Instagram/@medina
É impossível calcular as ‘idas e vindas’ do casal Neymar e Bruna Marquezine. O fato é que o jogador e a atriz passaram o réveillon de 2018 separados.
Neymar brindou o ano novo ao lado dos amigos Gabriel Medina e do meia do Barcelona Arthur Melo, em Barra Grande, na Península de Maraú, na Bahia. A diversão de Neymar, ao lado de 26 mulheres, foi registrada pelo jogador Arthur Melo, no perfil oficial no Instagram.
Neymar e Bruna Marquezine terminaram o namoro em outubro do ano passado. Na ocasião, a atriz negou que o motivo da separação teria sido política. 
"Existe muito respeito e carinho por ele e por tudo o que a gente viveu. Só queria esclarecer que esse término não foi por desentendimento político, como ouvi por aí e li na internet muita gente escrevendo. E só quero esclarecer esse ponto porque estamos vivendo um momento muito crítico e perigoso. Um momento de muito ódio e, não, o término não teve nada a ver com isso", concluiu a atriz. No entanto, na época, ela não revelou o motivo da separação.
Bruna Marquezine passou o réveillon se divertindo com amigos em uma balada em Fernando de Noronha, lugar preferido para passar férias, segundo a própria atriz. Ela foi flagrada dançando e pulando em vídeos feitos por outros participantes da festa.

