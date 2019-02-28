LUTO

Lisa Sheridan, atriz de 'CSI Miami', é encontrada morta em seu apartamento

Ainda não se sabe a causa da morte da atriz de 44 anos

Publicado em 28 de Fevereiro de 2019 às 17:52

Atriz de CSI Miami de 44 anos é encontrada morta Crédito: Reprodução
A atriz Lisa Sheridan, 44, a Kathleen Newberry de "CSI Miami", foi encontrada morta em seu apartamento em Nova Orleans, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (25). 
A morte foi confirmada pelo agente dela, Mitch Clem, à revista americana People. Ele não soube informar o que ocorreu com a atriz. "Ainda estamos esperando a causa da morte. Mas a família afirma que não foi suicídio."
Lisa também apareceu no filme "Invasão", na qual interpretou a repórter Larkin Groves, e nas séries "The Mentalist", como a Dra. Brooke Harper, e "The 4400", como Shannon.
O agente afirmou que amigos e familiares estão devastados com a notícia. "Todos nós a amamos muito", afirmou Clem à revista.
Alguns amigos da atriz se manifestaram pelas redes sociais, como Donna D'Errico que trabalhou com ela no longa "Only God Can" (2015). "Ela foi encontrada na segunda-feira, e ainda estou aqui sentada em choque. Lisa e eu fizemos um filme juntas cinco anos atrás e ficamos muito próximas nos bastidores, permanecendo amigas até hoje".
Para D'Errico é raro encontrar pessoas tão gentis nessa indústria e até no mundo. "Ela era verdadeiramente uma das mais pessoas mais genuinamente doces e gentis que já passou pela minha vida", afirmou a amiga. 
O cineasta Michael Dunaway também escreveu no Facebook. "Ela me chamava de irmão mais velho e, para todos os efeitos, eu era mesmo. Conheci Lisa quando ela tinha apenas 14 anos, mais de 30 anos atrás", lembrou ele. 

