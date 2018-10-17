Liminha recebe alta do hospital após sofrer AVC

Liminha, assistente de palco do SBT Crédito: Reprodução/Instagram @liminhasbt

O assistente de palco do SBT Liminha recebeu alta do hospital na terça-feira (16) após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) durante a gravação de um programa no SBT. Ele ficou internado por uma semana e foi diagnosticado com paralisia facial.

Mesmo com atestado médico, ele resolveu ir trabalhar na emissora no dia e a esposa se emocionou ao olhá-lo de dentro do carro. "Meu canguru voltou. Graças a Deus Liminha saiu do hospital e já foi direto gravar", escreveu Fernanda Fiúza em uma postagem de vídeo no Instagram.

"Silvio Santos conversou comigo e foi super atencioso e preocupado com o meu marido. Um bom filho a casa torna", completou. De acordo com ela, Liminha está feliz e com saúde.