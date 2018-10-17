Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Alta médica

Liminha recebe alta do hospital após sofrer AVC

Assistente de palco do SBT ficou internado em São Paulo durante uma semana e foi diagnosticado com paralisia facial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2018 às 17:56

Publicado em 17 de Outubro de 2018 às 17:56

Liminha, assistente de palco do SBT Crédito: Reprodução/Instagram @liminhasbt
O assistente de palco do SBT Liminha recebeu alta do hospital na terça-feira (16) após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) durante a gravação de um programa no SBT. Ele ficou internado por uma semana e foi diagnosticado com paralisia facial.
Mesmo com atestado médico, ele resolveu ir trabalhar na emissora no dia e a esposa se emocionou ao olhá-lo de dentro do carro. "Meu canguru voltou. Graças a Deus Liminha saiu do hospital e já foi direto gravar", escreveu Fernanda Fiúza em uma postagem de vídeo no Instagram.
> Liminha, assistente de palco Silvio Santos, é internado em São Paulo
"Silvio Santos conversou comigo e foi super atencioso e preocupado com o meu marido. Um bom filho a casa torna", completou. De acordo com ela, Liminha está feliz e com saúde.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados