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Suspeita de AVC

Liminha, assistente de palco Silvio Santos, é internado em São Paulo

Funcionário do SBT foi levado às pressas para hospital nesta terça-feira (9) com suspeita de AVC
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2018 às 23:12

Publicado em 09 de Outubro de 2018 às 23:12

Liminha, assistente de Silvio Santos Crédito: Reprodução
Liminha, assistente de palco do SBT, passou mal nesta terça-feira (9) e foi internado às pressas no hospital São Camilo, em São Paulo. Ailton Alves Sampaio de Lima  nome de batismo do funcionário de Silvio Santos  teve um pico de pressão e, após passar pelo ambulatório médico da emissora, foi levado para o centro médico. As informações foram confirmadas pela assessoria de imprensa do SBT.
No momento do mal-estar, Liminha estava trabalhando no "Programa Silvio Santos". Nesta terça-feira, o animador passará por exames médicos. Segundo a assessoria do Hospital São Camilo, ele pode ter sofrido um Acidente Vascular Cerebral.
"O paciente Ailton Alves Sampaio de Lima deu entrada no Hospital São Camilo Unidade Pompeia por suspeita de AVC. O paciente segue internado para a realização de exames. O quadro clínico é estável sem previsão de alta", informa o comunicado.
Liminha trabalha com Silvio Santos desde a adolescência. No SBT, ele, que se diz "palhaço nas horas vagas", ajudou o outro assistente Roque na coordenação de auditórios e se consolidou na função. O primeiro programa em que Liminha trabalhou foi "Domingo no parque", nos anos 1980.

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