Liminha, assistente de palco Silvio Santos, é internado em São Paulo

Liminha, assistente de Silvio Santos Crédito: Reprodução

Liminha, assistente de palco do SBT, passou mal nesta terça-feira (9) e foi internado às pressas no hospital São Camilo, em São Paulo. Ailton Alves Sampaio de Lima  nome de batismo do funcionário de Silvio Santos  teve um pico de pressão e, após passar pelo ambulatório médico da emissora, foi levado para o centro médico. As informações foram confirmadas pela assessoria de imprensa do SBT.

No momento do mal-estar, Liminha estava trabalhando no "Programa Silvio Santos". Nesta terça-feira, o animador passará por exames médicos. Segundo a assessoria do Hospital São Camilo, ele pode ter sofrido um Acidente Vascular Cerebral.

"O paciente Ailton Alves Sampaio de Lima deu entrada no Hospital São Camilo Unidade Pompeia por suspeita de AVC. O paciente segue internado para a realização de exames. O quadro clínico é estável sem previsão de alta", informa o comunicado.