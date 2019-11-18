Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Felicidades!

Letícia Colin publica primeira foto do filho Uri

Artista Letícia Colin publicou foto em que surge ao lado do filho, Uri, na maternidade acariciando o bebê e o marido, o ator Michel Melamed
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 09:04

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 09:04

A artista Leticia Colin posta foto na maternidade com o filho, Uri, no Instagram Crédito: Reprodução/Instagram @leticiacolin
Letícia Colin publicou na sexta-feira, 15, a primeira foto do filho Uri, que nasceu um dia antes, de parto normal, na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro.
"Obrigada a todxs pelas ondas de amor. Nascemos", disse na legenda da imagem, em que ela aparece segurando o menino logo após o nascimento e acariciando o marido, o ator Michel Melamed.
Ver essa foto no Instagram

Obrigada a todxs pelas ondas de amor. NASCEMOS.

Uma publicação compartilhada por Leticia Colin (@leticiacolin) em

Já no sábado, 16, pelos stories do Instagram, a atriz contou que o parto foi "maravilhoso" e que "Uri está incrível, não sei explicar, mas ele é muito lindo".

Veja Também

Ex-Pussycat Nicole Scherzinger é apontada como affair de famoso

Graciele Lacerda revela que "casou" com Zezé Di Camargo

Maria Gadú anuncia pausa na carreira em turnê na Europa

Ela relatou um pouco como foi a preparação, enfatizando a importância da fisioterapia. "Não tem como negar que a fisioterapia é fundamental para a mulher gestante e nosso parto foi um sucesso, arrasamos. Pessoal aqui [está] muito elogioso sobre o trabalho de parto, modéstia à parte. Deu tudo certo, parto normal, Uri escorregou para o mundo e a gente fez um trabalho incrível preparatório de fisioterapia perineal", detalhou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados