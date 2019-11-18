Letícia Colin publica primeira foto do filho Uri

Já no sábado, 16, pelos stories do Instagram, a atriz contou que o parto foi "maravilhoso" e que "Uri está incrível, não sei explicar, mas ele é muito lindo".

Ela relatou um pouco como foi a preparação, enfatizando a importância da fisioterapia. "Não tem como negar que a fisioterapia é fundamental para a mulher gestante e nosso parto foi um sucesso, arrasamos. Pessoal aqui [está] muito elogioso sobre o trabalho de parto, modéstia à parte. Deu tudo certo, parto normal, Uri escorregou para o mundo e a gente fez um trabalho incrível preparatório de fisioterapia perineal", detalhou.