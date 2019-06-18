VIDA NOVA

Letícia Almeida, ex de Saulo Poncio, assume namoro com ator

Atriz ganhou noticiário em meio a confusão sobre a paternidade de seu filho

Publicado em 18 de Junho de 2019 às 13:13

18/06/2019 - Letícia Almeida assume namoro com o ator Bruno Daltro Crédito: Reprodução do Instagram
A atriz Letícia Almeida está namorando ator Bruno Daltro, que já interpretou o vilão Nebuzaradã na novela 'O Rico e Lázaro. O novo casal passou o fim de semana junto e o ator acabou entregando o romance nas redes sociais ao postar vídeos beijando Letícia. 
Em 2017, Letícia ganhou o noticiário ao descobrir uma gravidez enquanto reatava o namoro com o cantor Saulo Poncio. Quando ele fez o teste de DNA, acreditava-se que era pai da criança.
Quando descobriu que não tinha o DNA compatível, Saulo contou a notícia em seu Instagram. Ele já havia registrado o bebê quando o resultado deu negativo. A reviravolta fez com que as suspeitas caíssem em cima do cantor Jonathan Couto, casado com Sarah Poncio, que é a irmã de Saulo Poncio.
Saulo Poncio usou seu Instagram também para demonstrar que tudo são águas passadas, e que ele já perdoou o cunhado, Jonathan Couto, pela traição. A mulher de Couto, Sarah Poncio, acabou de ter um filho com o marido e também deixou a história para trás.
"Meu esposo foi algo trazido por Deus. Aprendi a amá-lo e respeitá-lo. Meu marido é um bom homem", comentou Sarah. 
Outros exames já foram feitos em clínicas particulares para confirmar a paternidade. O teste feito com Jonathan, concunhado da atriz, deu positivo.

