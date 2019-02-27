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Reviravolta

Leo Santana revela que tinha medo de multidão e não gostava de festas

Cantor é atração principal do Carnaval de Salvador e há anos protagoniza como dono de um gingado para lá de sensual

Publicado em 

27 fev 2019 às 11:44

Publicado em 27 de Fevereiro de 2019 às 11:44

Crédito: Eder Mota
Quem vê Leo Santana, 30, comandar multidões ao som do refrão chiclete do hit "Rebolation" -e cuja coreografia ainda pede um gingado para lá de sensual-, não imagina que o cantor, um dia, não foi chegado à folia.
"Por incrível que pareça, minha relação com o Carnaval só começou como profissional mesmo. Eu tinha medo de multidão então não curtia a festa", diz Leo Santana. "Ficava sempre cuidando de minha mãe em casa enquanto minhas irmãs saíam."
Nesta terça-feira (26), dois dias antes da abertura oficial do Carnaval de Salvador, um dos maiores e mais importantes do país, Leo Santana vai comandar a festa organizada pela prefeitura há três anos e conhecida como Dia do Pipoco. O trio do artista sairá às 19h do Clube Espanhol e segue até o Farol da Barra, no contra fluxo do Circuito Dodô (Barra/Ondina).
"É uma sensação que não tem como explicar. Salvador tem uma energia diferente, o público tem uma recepção sem igual. Todas as vezes que cantei no Carnaval de Salvador foram emoções muito grandes porque estar em casa tem sempre um gosto diferente, e, claro, que melhor."
Em carreira solo desde 2014, quando deixou os vocais da banda Parangolé, o cantor ainda colhe os frutos do sucesso que o fez estourar na folia de quatro anos antes, em 2010: "o rebolation, tion, o rebolation", uma mistura de pagode com axé e batidas de música eletrônica.
"Essa foi uma canção que marcou demais e me levou para tantos lugares. Foi um viral que me trouxe muitas alegrias e tomou proporções que a gente não esperava. Foram muitas bênçãos, eu sou muito grato", afirma o cantor, que garante ser reconhecido até hoje pela música.
Na folia de 2019, Leo Santana promete agitar o público com dois hits recentes, "Crush Blogueirinha" e "Solinho da Rabeta".
Outra novidade anunciada é o figurino com inspiração "animal print" que adotará nos shows. Segundo ele, as peças que usa precisam mostrar a sua personalidade e estar de acordo com aquilo que curte. Os "looks" serão assinados pelo estilista e consultor de moda Willian Costa.
Comandando o seu próprio bloco, o Nana, Leo Santana afirma que uma das melhores sensações de comandar a festa em cima do trio é admirar multidão se divertindo com suas canções. "Quando percebo que o que idealizamos, que é levar alegria e muita música para a galera, está se realizando, eu me realizo junto."

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