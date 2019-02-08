Home
>
Famosos
>
Leo Dias tem recaída com vício em cocaína e se afasta do trabalho

Leo Dias tem recaída com vício em cocaína e se afasta do trabalho

Colunista e apresentador do "Fofocalizando", Leo Dias luta contra o vício há mais de 20 anos e recentemente se tratou usando ibogaína - substância originária da África