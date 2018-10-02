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Leo Dias planeja nova internação em clínica

Apresentador passa por tratamento para seu vício em cocaína
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2018 às 17:03

Publicado em 02 de Outubro de 2018 às 17:03

O apresentador Leo Dias falou a respeito de sua internação para tratar o vício em cocaína em entrevista ao canal de Antonia Fontenelle no YouTube em vídeo que foi ao ar nesta segunda-feira, dia 1º. Ele havia passado cerca de uma semana internado em uma clínica, retornando ao Fofocalizando, do SBT, no dia 25 de setembro.
. Crédito: Reprodução/Instagram @leodias
Leo afirmou que pretende retornar à clínica para uma nova internação, ainda sem data: "Tem uma segunda fase. Quando é que eu vou voltar? Quando eu sentir vontade de usar cocaína de novo. O corpo pede", contou
"Todo mundo diz: 'mas já'? Não. Eu estou em tratamento", frisou o apresentador sobre o rápido período em que ficou internado.
Leo Dias ainda disse que não pode mais consumir "pequenas coisas" como refrigerante, abacaxi, álcool e energético: "Tô numa dieta rígida, tomando remédios. Estou em tratamento, só que meu tratamento não é dentro de uma clínica agora."
"O meu medo quando me internei foi só um: eu voltar zoado da cabeça. Sei que o meu grande diferencial é o meu cérebro. Sou rápido, falo rápido, meu cérebro funciona muito rápido", disse Leo.

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