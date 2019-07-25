Leo Dias pede afastamento do SBT por cansaço, diz colunista

Publicado em 25 de julho de 2019 às 13:56
- Atualizado há 6 anos
Apresentador do Fofocalizando e colunista de celebridades, o jornalista Leo Dias pediu afastamento por 21 dias do SBT. Segundo informações de Amaury Jr., ele alegou cansaço e na edição desta quarta (24) do programa ele já não estava no ar.
Os apresentadores do estúdio, no entanto, não comentaram nada sobre a ausência do colaborador.
Na tarde desta terça (23), o apresentador entrou ao vivo direto do estúdio do SBT no Rio de Janeiro. No tempo em que esteve no ar, o comentário geral da web foi quanto à aparência dos olhos do colunista. "O Brasil todo tá vendo a situação do Leo Dias ao vivo e o SBT não tá vendo? O cara não tá bem", escreveu uma fã.
Em seguida, o próprio Leo Dias retrucou: "Quando abro demais o olho, o Twitter diz que usei droga. Quando durmo quase 11 horas, dizem que estou dopado. Queridos, estou normal. Twitter realmente é a terra do ódio e dos julgamentos. Meus dias por aqui estão contados".
Nos bastidores do SBT, segundo Amaury Jr., o papo é de que Leo Dias já não anda bem desde que se desentendeu com a amiga Livia Andrade, que também apresenta a atração de fofocas da emissora.
A Amaury Jr., o SBT confirma o pedido de afastamento, mas diz que se trata, especificamente, de um pedido de férias.
