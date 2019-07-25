Quer uns dias de relax

Leo Dias pede afastamento do SBT por cansaço, diz colunista

Nos últimos dias, a web comentou sobre a aparência do jornalista; a Amaury Jr., SBT confirmou pedido de afastamento

Publicado em 25 de julho de 2019 às 13:56 - Atualizado há 6 anos

Crédito: SBT/Reprodução

Apresentador do Fofocalizando e colunista de celebridades, o jornalista Leo Dias pediu afastamento por 21 dias do SBT. Segundo informações de Amaury Jr., ele alegou cansaço e na edição desta quarta (24) do programa ele já não estava no ar.

Os apresentadores do estúdio, no entanto, não comentaram nada sobre a ausência do colaborador.

Na tarde desta terça (23), o apresentador entrou ao vivo direto do estúdio do SBT no Rio de Janeiro. No tempo em que esteve no ar, o comentário geral da web foi quanto à aparência dos olhos do colunista. "O Brasil todo tá vendo a situação do Leo Dias ao vivo e o SBT não tá vendo? O cara não tá bem", escreveu uma fã.

Em seguida, o próprio Leo Dias retrucou: "Quando abro demais o olho, o Twitter diz que usei droga. Quando durmo quase 11 horas, dizem que estou dopado. Queridos, estou normal. Twitter realmente é a terra do ódio e dos julgamentos. Meus dias por aqui estão contados".

Nos bastidores do SBT, segundo Amaury Jr., o papo é de que Leo Dias já não anda bem desde que se desentendeu com a amiga Livia Andrade, que também apresenta a atração de fofocas da emissora.

A Amaury Jr., o SBT confirma o pedido de afastamento, mas diz que se trata, especificamente, de um pedido de férias.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta