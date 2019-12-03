Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

Leo Dias assina com a RedeTV! e diz que vai reformular TV Fama

Jornalista deixou o Fofocalizando, do SBT, na semana passada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2019 às 19:12

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 19:12

O colunista Leo Dias Crédito: Reprodução/Instagram @leodias
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Leo Dias anunciou nesta segunda-feira (2) que foi contratado pela RedeTV! para reformular o TV Fama. Em post publicado no seu Instagram, o jornalista disse que ganhou carta-branca de Amilcare Dallevo, dono da emissora, para promover uma mudança completa no programa, inclusive, de horário. 
"Na sexta [29], eu me reuni com Amilcare Dallevo. Ele deixou claro que eu poderei fazer o que quiser no novo TV Fama. Eu pedi tanta coisa: mudança de horário do programa (não dá para competir com novela da Globo), cenário não virtual, movimento, menor uso de Telepromter.... meu Deus, não sei como ele disse sim para tudo", escreveu Dias. 
Há uma semana, Leo Dias pediu demissão do Fofocalizando, no SBT, após três anos na atração. Agora, ele volta ao TV Fama, onde atuou como repórter por quatro anos. 

Veja Também

Leo Dias abre o jogo após demissão do SBT fala de novo trabalho

Leo Dias diz que se reaproximará de Lívia Andrade com saída do SBT

Após demissão, Leo Dias fará livro sobre escândalo de Silvio Santos

Na publicação no Instagram, o jornalista indica que terá o cargo de diretor-executivo do TV Fama e que quer também promover uma mudança de conteúdo para "falar dos verdadeiros famosos."
"Adoro e respeitos todas as misses Bumbum, mas, por mim, essa era vai acabar agora no TV Fama", afirmou. 
Leo Dias escreveu ainda que vai assumir o programa em janeiro, e não quer ser apresentador. "Só quero mesmo fazer fofoca da vida dos famosos", disse.
Ver essa foto no Instagram

Não da pra falar de TV brasileira aberta hoje e não falar da Rose. Ela é paraibana, mora no Rio há uns 30 e trabalha há uns 15 na casa dos meus pais. Sempre soube que o meu público é a Rose. Certa vez, para saber se a Pablo Vittar estava famosa eu perguntei à Rose quem era. O que que Rose tem a ver com esse texto? Tudo! Eu acabo de ser contratado da RedeTV! para o maior desafio profissional da minha vida; mudar totalmente o mais famoso programa especializado em vida de celebridades do Brasil, o TVFAMA, que está no ar desde o primeiro dia que a Redetv entrou no ar. Eu trabalhei por 4 anos no Fama e lá aprendi muito. Sai em 2016. Na época, Amilcare Dallevo tentou me segurar e eu disse: Deixa eu ver como é trabalhar no sbt, depois eu volto. E a volta é agora. Mais precisamente em janeiro. Não quero ser ficar enfurnado em uma sala. Não quero ser apresentador. Só qurero mesmo fazer fofoca da vida dos famosos. Inventaram para mim o cargo de diretor executivo. Mas o que eu quero mesmo é falar dos verdadeiros famosos. Adoro e respeitos todas as Mise Bumbum, mas, por mim, essa era vai acabar agora no TVFAMA. A Rose não assiste ao lTVFAMA, mas ela vai voltar a assistir. Ela é louca pelo Safadao, acompanha as novelas da Globo e adora dar opinião sobre tudo. Na sexta, eu me reuni com Amilcare Dallevo, dono da RedeTV. Ele deixou claro que eu poderei fazer o que quiser no novo TVFAMA. Eu pedi tanta coisa: mudança de horário do programa (não da pra competir com novela da Globo), cenário não virtual, movimento, menor uso de Telepronter.... meu Deus, não sei como ele disse sim pra tudo. Amilcare, aliás, assim como a Rose, é um trabalhador voraz. Antes de existir a internet, ele criou o sistema em que o Brasil votava via telefone no Você Decide. Lembra? No Carnaval de 94, o público dava nota pras escolas. Ideia dele. Isso transformou a vida de Amilcare . Por isso, como eu vou fazer o TV Fama sem a tal interatividade que o Amilcare criou ? Prepare-se para 2020. Obrigado Xuxa, Fernanda Souza, Amora Mautner, que têm me ajudado bastante. E ontem Hugo Gloss disse: não faça qualquer coisa por audiência Não farei, Gloss. Até 2020

Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias) em

Procurada, a RedeTV!  disse que não iria se pronunciar sobre o assunto. Atualmente, o TV Fama é exibido às 21h30, com apresentação de Nelson Rubens.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o cessar-fogo de duas semanas entre EUA e Irã
Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)
Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados