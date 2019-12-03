Leo Dias assina com a RedeTV! e diz que vai reformular TV Fama

O colunista Leo Dias Crédito: Reprodução/Instagram @leodias

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Leo Dias anunciou nesta segunda-feira (2) que foi contratado pela RedeTV! para reformular o TV Fama. Em post publicado no seu Instagram, o jornalista disse que ganhou carta-branca de Amilcare Dallevo, dono da emissora, para promover uma mudança completa no programa, inclusive, de horário.

"Na sexta [29], eu me reuni com Amilcare Dallevo. Ele deixou claro que eu poderei fazer o que quiser no novo TV Fama. Eu pedi tanta coisa: mudança de horário do programa (não dá para competir com novela da Globo), cenário não virtual, movimento, menor uso de Telepromter.... meu Deus, não sei como ele disse sim para tudo", escreveu Dias.

Há uma semana, Leo Dias pediu demissão do Fofocalizando, no SBT, após três anos na atração. Agora, ele volta ao TV Fama, onde atuou como repórter por quatro anos.

Na publicação no Instagram, o jornalista indica que terá o cargo de diretor-executivo do TV Fama e que quer também promover uma mudança de conteúdo para "falar dos verdadeiros famosos."

"Adoro e respeitos todas as misses Bumbum, mas, por mim, essa era vai acabar agora no TV Fama", afirmou.

Leo Dias escreveu ainda que vai assumir o programa em janeiro, e não quer ser apresentador. "Só quero mesmo fazer fofoca da vida dos famosos", disse.