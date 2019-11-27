Leo Dias diz que se reaproximará de Lívia Andrade com saída do SBT

Leo Dias e Lívia Andrade no casamento de Carlinhos Maia Crédito: Reprodução/Instagram/leodias

De saída do SBT, Leo Dias, 44, tem feito diversas declarações sobre seu período de trabalho na emissora, especialmente no programa "Fofocalizando".

Na madrugada desta quarta-feira (27), o apresentador fez elogios à parceria de programa Lívia Andrade, 36, e disse que a tendência é que os dois fiquem ainda mais próximos.

"Lívia, agora que ficaremos mais longe, vamos nos reaproximar... você foi o melhor presente que o SBT me deu", escreveu Leo Dias na legenda de uma imagem que mostra uma mensagem de carinho de Andrade para ele. O SBT ainda não confirmou oficialmente o desligamento de Leo Dias.

"Você foi um irmão que Deus colocou no meu caminho, nada é por acaso, tudo tem um propósito e você sabe o quanto levo a sério essas coisas. Você já me disse pessoalmente isso algumas vezes e todas as vezes me emociono! Você tem o seu lugar no meu coração pra sempre", respondeu a amiga.

Na mensagem original publicada por Leo Dias, a apresentadora diz que tem muitas boas lembranças ao lado do apresentador, e que apesar de estarem se falando menos, "o que importa é que no particular a gente se entende e estamos em paz".

"Tentam criar intrigas e até me culpam por sua saída, mas nós 2 sabemos o que sentimos um pelo outro de verdade. Sempre falamos que a nossa amizade causou um grande incômodo nos inimigos, muito ciúmes de alguns amigos, justamente porque era algo muito especial", diz ela, entre elogios ao amigo.

Em maio deste ano, os dois apresentadores se desentenderam ao vivo no "Fofocalizando". Isso porque o programa levou ao ar uma notícia sobre a avó de Sasha Beth Szafir, que curtiu um comentário nas redes sociais de um internauta que ofendia a moça e Xuxa. Porém, Leo não gostou de como Xuxa e a filha ficaram expostas.

Na época, Dias anunciou que se afastaria. "Fui atacado pela produção e elenco por criticar a pauta do programa, por usarem palavras baixas sobre Xuxa e Sasha. O Fofocalizando não precisa disso. Dei a minha opinião, vou sofrer consequências, mas continuo pensando igual. Até um dia", escreveu.