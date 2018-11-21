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Novela infantil

Lázaro Ramos revela que SBT o procurou para oferecer papel em novela

Ator disse que o salário oferecido era baixo

Publicado em 21 de Novembro de 2018 às 20:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2018 às 20:09
. Crédito: Reprodução/Instagram @olazaroramos
O ator Lázaro Ramos revelou em entrevista ao Lady Night de terça-feira, 20, que por pouco não deu os primeiros passos de sua carreira em uma grande emissora de TV, o SBT, como o "Cirilo brasileiro".
Segundo ele, o convite veio quando ele tinha 10 anos e fazia pequenos papéis em programas de uma emissora local, a TV Itapoan: "O SBT estava fazendo uma versão de Carrossel, chamada Colégio Brasil, e eu fui selecionado pra ser o 'Cirilo brasileiro'."
Lázaro conta que a oportunidade acabou sendo vetada por sua família: "Não fui fazer porque o salário era baixo e meu pai não ia me deixar ficar sozinho em outro Estado sem ele poder estar junto."
"Comecei a fazer teatro profissionalmente aos 15 anos, e de forma amadora com 10 anos de idade. Fui ator mirim", relembrou, sobre os primórdios de sua carreira.

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