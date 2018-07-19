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Provocação?

Laura Neiva posta foto sensual horas após anunciar fim de noivado

A foto veio acompanhada da legenda 'TÁ TUM TUM', fazendo referência à música de MC Kevinho

Publicado em 19 de Julho de 2018 às 13:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2018 às 13:32
Laura Neiva Crédito: Reprodução/Instagram @neivalaura
Horas após anunciar o fim do seu noivado com o ator Chay Suede, a atriz e modelo Laura Neiva compartilhou uma imagem que chamou a atenção dos seus seguidores no Instagram. Laura publicou uma foto em que aparece nua - e que faz parte de um livro do fotógrafo Bob Wolfenson, lançado em novembro de 2017.
> Com casamento marcado, Chay Suede e Laura Neiva terminam namoro
A foto veio acompanhada da legenda "TÁ TUM TUM", fazendo referência à música de MC Kevinho. Os seguidores da modelo encararam a foto como uma provocação ao agora ex-noivo e até colegas famosos comentaram o post. "Power ['poder', em tradução livre]", escreveu a atriz Marina Ruy Barbosa. "Nossa! Que maravilhosa", disse a apresentadora Sabrina Sato. "Perdeu, playboy", escreveu outra seguidora.
"Confirmamos que o atores Laura Neiva e Chay Suede estão se separando. Agradecemos a compreensão, o carinho e o respeito de sempre", informou a assessoria de imprensa do ex-casal na quarta-feira, 18. Os dois estavam juntos desde 2013 e o casamento tinha data marcada para o dia 15 de dezembro, no Rio de Janeiro.

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