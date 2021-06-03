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Fim do romance

Laryssa Ayres e Maria Maya terminam relacionamento após dois anos

Motivo não foi revelado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 jun 2021 às 14:52

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 14:52

Maria Maya e Laryssa Ayres enquanto eram namoradas
Maria Maya e Laryssa Ayres enquanto eram namoradas Crédito: Instagram/@Laryssa_Ayres
As atrizes Laryssa Ayres, 24, e Maria Maia, 39, não estão mais juntas. O término do relacionamento de dois anos foi confirmado pela assessoria de imprensa de Ayres que evitou entrar em mais detalhes.
Apesar do término, ainda era possível encontrar no Instagram de Laryssa fotos com Maria Maya em clima de romance. Não há informações confirmadas sobre novos romances por parte de ambas apesar de rumores de que Maya já teria um novo affair.
As duas oficializaram a união no Carnaval de 2019 quando estiveram no Nosso Camarote, no Rio, para acompanhar os Desfiles das Campeãs na Sapucaí. Naquela ocasião, Maria, que é filha do diretor de novelas da Globo Wolf Maya com e Cininha de Paula, e Laryssa compartilharam a mesma foto no Instagram.
No mesmo ano, Ayres e Maya curtiram o camarote da Doritos no Rock in Rio na penúltima noite do evento musical na cidade carioca.

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A última novela de Ayres na Globo foi "O Sétimo Guardião", na qual viveu a personagem Diana, filha de Afrodite (Carolina Dieckmann) e Nicolau (Marcelo Serrado). Diana, porém, surpreendia o pai, que queria ter tido um menino, ao escolher o karatê e vencer um campeonato da arte marcial.
Atualmente, ela pode ser vista na trama da Record "Gênesis" na pele de Sarai mais jovem, a esposa de Abrão.
Já Maya teve como último trabalho na TV sua personagem Ajejandra em "Amor à Vida" (Globo, 2013). A atriz tem trabalhado mais como diretora atualmente.

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