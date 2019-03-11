"Love wins"

Laryssa Ayres, de "O Sétimo Guardião", está namorando Maria Maya

As duas curtiram o Desfile das Campeãs do Rio juntinhas no Nosso Camarote, na Sapucaí

Publicado em 

11 mar 2019 às 12:05

A atriz Laryssa Ayres e a atriz Maria Maya Crédito: Reprodução/Instagram @laryssa_ayres
As atrizes Laryssa Ayres, 22, e Maria Maya, 37, estão namorado. Laryssa, que interpreta a personagem Diana em O Sétimo Guardião confirmou à revista Quem o relacionamento com a filha do diretor de novelas da Globo, Wolf Maya, e Cininha de Paula.
As duas estiveram neste sábado (9) no Nosso Camarote, no Rio, para acompanhar os Desfiles das Campeãs na Sapucaí. No sábado de Carnaval, dia 2, Maria e Laryssa compartilharam a mesma foto no Instagram, em que aparecem sorridentes e cobertas de glitter.
Nas legendas, Maria escreveu "Por aqui já é Carnavrau!", enquanto Laryssa disse "Sextou e com ela o START no carnaval". Os posts foram recebidos com felicitações, elogios e dúvidas de fãs que queriam ter certeza se as duas estariam mesmo namorando.
Na novela O Sétimo Guardião, a personagem Diana é filha de Afrodite (Carolina Dieckmann) e Nicolau (Marcelo Serrado), marcada pela frustração do pai, que nunca escondeu o desejo de ter um filho homem que se tornasse um craque de futebol. Diana, porém, surpreende o pai ao escolher o karatê e vencer um campeonato da arte marcial.
Já a última novela de Maria Maya foi Amor à Vida, em 2013, em que interpretou a boliviana Alejandra. No teatro, ela dirige atualmente a peça "Através da Iris", com Nathalia Timberg, que encerrou a temporada no Teatro Faap, em São Paulo, neste domingo (10).

Tópicos Relacionados

o sétimo guardião
Recomendado para você

Major Angelo Martins Denicoli, acusado de participar da trama golpista após as eleições de 2022
Major do ES pode perder patente no Exército após ser preso? Entenda
Imagem de destaque
Os riscos por trás de uma delação de Daniel Vorcaro, segundo especialistas
Marcelo Diniz Alves, de 49 anos, é líder do PCC e foi preso em Guarapari
Líder do PCC que atua em região alvo de ataques em Vila Velha é preso

