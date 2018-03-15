Larissa Manoela recebeu pedaço da Lua como presente de namoro

Larissa Manoela e Leo Cidade completaram três meses de namoro Crédito: Instagram/@larissamanoela

Larissa Manoela e Leo Cidade completaram três meses de namoro nesta quarta-feira, 14, e o ator fez um surpresa romântica para a jovem com direito a um pedaço da Lua.

A atriz contou no Instagram Stories que, enquanto estava fora de casa, Leo enfeitou a cama dela com pétalas de rosas vermelhas, formando as frases "3 meses" e "te amo" acompanhadas de um coração.

Junto com tudo isso, além de buquês das mesmas flores, ele deu um documento que dá a ela um pedaço do satélite terrestre. "Se faltar espaço na Terra, saiba que temos nosso cantinho na Lua. Eu amo você", estava escrito no papel emoldurado.

Presente de Leo Cidade para Larissa Manoela, documento comprova que atriz é dona de um pedaço da Lua Crédito: Instagram/@larissamanoela