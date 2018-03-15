Larissa Manoela recebeu pedaço da Lua como presente de namoro

Larissa Manoela e Leo Cidade completaram três meses de namoro nesta quarta-feira, 14, e o ator fez um surpresa romântica para a jovem com direito a um pedaço da Lua.
A atriz contou no Instagram Stories que, enquanto estava fora de casa, Leo enfeitou a cama dela com pétalas de rosas vermelhas, formando as frases "3 meses" e "te amo" acompanhadas de um coração.
Junto com tudo isso, além de buquês das mesmas flores, ele deu um documento que dá a ela um pedaço do satélite terrestre. "Se faltar espaço na Terra, saiba que temos nosso cantinho na Lua. Eu amo você", estava escrito no papel emoldurado.
No perfil da rede social, a atriz publicou uma foto dos dois em comemoração ao dia. "Você é mais do que eu sempre sonhei, aliás eu nunca duvidei, nosso amor é sem igual e você é o que eu tenho de mais especial", escreveu.