Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Rica

Larissa Manoela: "Comprei carro com ar condicionado aos 10 anos"

Atriz tem três casas em Orlando, nos Estados Unidos, nove cachorros, um jabuti, quatro vacas e contando
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

26 jul 2019 às 12:37

Publicado em 26 de Julho de 2019 às 12:37

Crédito: Multishow/Reprodução
Depois que abandonou de vez a vida humilde, Larissa Manoela não quis mais saber de falta de luxos em sua vida. Aos 18 anos, a bonita já tem três casas em Orlando, nos Estados Unidos, além da residência em que vive no Brasil, carro com ar condicionado - como ela faz questão de frisar -, nove cachorros, um jabuti e quatro vacas
Fico muito nervosa com o Silvio Santos. Só encontro com ele no palco. Ele é um ícone da TV brasileira. Eu o assistia muito com meus avós. Já peguei uma nota de R$ 100 de aviãozinho de dentro do bolso dele, foi uma coisa maravilhosa
Larissa Manoela, atriz, em entrevista a Tatá Werneck
Além de bens e animais inusitados, a atriz também revelou, no "Lady Night" de Tatá Werneck, que já usou até fraldas para fazer show. Apesar desse e de outros perrengues, Larissa é enfática em dizer que tudo valeu a pena. 
"Comecei a trabalhar com 4 anos, com 5 já estava fazendo meu primeiro trabalho. Andava muito de ônibus, metrô... Meu único pedido era que a gente tivesse um carro com ar condicionado. Comprei com 10 anos", disse. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

larissa manoela
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados