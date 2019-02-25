Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tapete vermelho

Lady Gaga vai ao Oscar com joia africana de R$ 112 milhões

Peça, que pesa 128,54 quilates, foi usada por Audrey Hepburn no filme "Bonequinha de Luxo"

Publicado em 

25 fev 2019 às 13:02

Publicado em 25 de Fevereiro de 2019 às 13:02

Crédito: Reprodução/Instagram @ladygaga
Indicada ao prêmio de melhor atriz do Oscar 2019, Lady Gaga, 32, chegou à premiação neste domingo (24) exibindo um colar de diamantes no valor de US$ 30 milhões (cerca de R$ 112 milhões).
Ainda no tapete vermelho, a cantora e atriz chamou a atenção ao usar a joia da Tiffany, que leva um dos maiores diamantes amarelos do mundo, segundo a própria marca. 
A joia pesa 128,54 quilates e já foi usada pela atriz Audrey Hepburn em uma sessão de fotos do filme "Bonequinha de Luxo". Gaga ainda usou um vestido preto e longas luvas da mesma cor, remetendo ao visual de Hepburn no clássico.
O colar usado por Gaga foi descoberto há mais de 140 anos, na África do Sul, e nunca teria sido vendido. Em 2012, a joia foi montada em outro colar, para comemorar o aniversário da marca.
"A chance de trabalhar com uma peça tão incrível, de design e história, é um sonho que se tornou realidade", disseram os estilistas de Gaga, Sandra Amador e Tom Erebout, segundo o site americano E!.
"Estou muito feliz por ela estar usando o lendário diamante da Tiffany no tapete vermelho da premiação pela primeira vez desde que foi descoberto há 141 anos", comentou Reed Krakoff, diretor artístico da Tiffany, que ainda elogiou Gaga por sua criatividade e por "quebrar regras".
Gaga não venceu o prêmio de melhor atriz no Oscar 2019, dado a Olivia Colman (por "A Favorita"), mas acabou vencendo na categoria de melhor canção original, junto a Bradley Cooper, por "Shallow" (do filme "Nasce Uma Estrela"). Os dois fizeram uma apresentação emocionante da música durante a premiação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

lady gaga Oscar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Oficinas culturais e música ao vivo agitam o fim de semana em Fundão
Imagem de destaque
ES recebe alertas amarelo e laranja de chuvas intensas; veja cidades
Imagem de destaque
Pé de maconha gigante é apreendido em quintal de casa em Aracruz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados