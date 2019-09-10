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CARINHO

Lady Gaga lembra de sua tatuagem feita por crianças cariocas

Fã brasileira pediu atenção da artista, que deu resposta fofa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2019 às 06:05

Publicado em 10 de Setembro de 2019 às 06:05

A cantora Lady Gaga Crédito: Reprodução/Instagram @ladygaga
Em 2012, em sua passagem pelo Brasil, a cantora Lady Gaga subiu o Morro do Cantagalo, no Rio de Janeiro, e até bancou um ônibus para levar moradores da comunidade ao seu show. E esse momento foi marcante, segundo lembra a própria artista em suas redes sociais.
> Lady Gaga pode enfrentar processo milionário por plágio de "Shallow"
Gaga saiu daqui com uma tatuagem escrita Rio, na nuca, a partir do desenho feito pelas crianças da comunidade. Ela usou essa lembrança para dizer o quanto ama o Brasil a uma fã que a questionou: 
"Gaga, eu queria muito uma resposta sua. É triste saber que você não sabe sobre a minha existência, mas eu gostaria que você soubesse que eu te amo muito e sou muito sua fã aqui no Brasil", escreveu a menina. 
> 'Levaria uma bala por vocês', diz Lady Gaga em discurso a favor dos gays
A artista não deixou de responder. "Eu amo o Brasil, tenho uma tatuagem 'Rio' feita pelas crianças nas favelas. Eu sempre vou saber da existência de vocês, estamos conectados".

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