Lady Gaga lembra de sua tatuagem feita por crianças cariocas

A cantora Lady Gaga Crédito: Reprodução/Instagram @ladygaga

Em 2012, em sua passagem pelo Brasil, a cantora Lady Gaga subiu o Morro do Cantagalo, no Rio de Janeiro, e até bancou um ônibus para levar moradores da comunidade ao seu show. E esse momento foi marcante, segundo lembra a própria artista em suas redes sociais.

Gaga saiu daqui com uma tatuagem escrita Rio, na nuca, a partir do desenho feito pelas crianças da comunidade. Ela usou essa lembrança para dizer o quanto ama o Brasil a uma fã que a questionou:

"Gaga, eu queria muito uma resposta sua. É triste saber que você não sabe sobre a minha existência, mas eu gostaria que você soubesse que eu te amo muito e sou muito sua fã aqui no Brasil", escreveu a menina.