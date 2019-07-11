Lady Gaga anuncia sua nova marca de produtos de beleza

Crédito: Reprodução/Instagram @ladygaga

Lady Gaga anunciou na terça-feira, 9, em entrevista para a Business of Fashion, a chegada de sua nova linha de cosméticos, a Haus Laboratories, que será vendida na Amazon a partir de setembro deste ano. anunciou na terça-feira, 9, em entrevista para a, a chegada de sua nova linha de, a, que será vendida naa partir de setembro deste ano.

Para começar, a cantora apostou em três produtos voltados para diferentes partes do rosto: lábios, olhos e bochechas, com seis famílias de sombra para cada uma.

A pré-venda inicia em 15 de julho, com a possibilidade de comprar um kit com os três por US$ 49 (R$ 185, na cotação atual).