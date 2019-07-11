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Pré-venda na web

Lady Gaga anuncia sua nova marca de produtos de beleza

Kit será vendido por US$ 49

Publicado em 

11 jul 2019 às 12:15

Publicado em 11 de Julho de 2019 às 12:15

Crédito: Reprodução/Instagram @ladygaga
Lady Gaga anunciou na terça-feira, 9, em entrevista para a Business of Fashion, a chegada de sua nova linha de cosméticos, a Haus Laboratories, que será vendida na Amazon a partir de setembro deste ano.
Para começar, a cantora apostou em três produtos voltados para diferentes partes do rosto: lábios, olhos e bochechas, com seis famílias de sombra para cada uma.
A pré-venda inicia em 15 de julho, com a possibilidade de comprar um kit com os três por US$ 49 (R$ 185, na cotação atual).
Lady Gaga anunciou a marca em um vídeo de um minuto no YouTube, no qual diz para seus clientes amarem a si próprios e que "a beleza é como você se vê".

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