Lady Francisco é internada na UTI após quebrar o fêmur

. A atriz se acidentou ao tentar apartar uma briga de cachorros no local.

Agora, segundo informações da revista Contigo!, a atriz está internada na UTI do Unimed Barra, no Rio, devido a complicações respiratórias que surgiram no pós-operatório.

O boletim médico, segundo a publicação, diz: "Vem apresentando melhora clínica evolutiva, o que tem permitido a redução gradual dos medicamentos sedativos e do suporte ventilatório mecânico. Segue sem previsão de alta".