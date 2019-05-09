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Lady Francisco é internada na UTI após quebrar o fêmur

Atriz se acidentou ao tentar apartar uma briga de cachorros

Publicado em 

09 mai 2019 às 18:25

Publicado em 09 de Maio de 2019 às 18:25

Crédito: Reprodução/Instagram @robertajungmann
Lady Francisco teve que se submeter a uma cirurgia após quebrar o fêmur em um parque do Rio de Janeiro. A atriz se acidentou ao tentar apartar uma briga de cachorros no local. 
> Lady Francisco quebra o fêmur ao tentar apartar briga de cachorros
Agora, segundo informações da revista Contigo!, a atriz está internada na UTI do Unimed Barra, no Rio, devido a complicações respiratórias que surgiram no pós-operatório. 
O boletim médico, segundo a publicação, diz: "Vem apresentando melhora clínica evolutiva, o que tem permitido a redução gradual dos medicamentos sedativos e do suporte ventilatório mecânico. Segue sem previsão de alta". 

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