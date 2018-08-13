Kylie Jenner se vestiu como uma Barbie para sua festa de 21 anos

Kylie Jenner se vestiu de rosa para seu aniversário de 21 anos Crédito: Reprodução/Instagram @kyliejenner

Kylie Jenner, que completa 21 anos nesta sexta, 10. Empresária, estrela de reality show, fenômeno das redes sociais, fashionista, lançadora de tendências e quase bilionária: essa é, que completa 21 anos nesta sexta, 10.

Para celebrar o seu aniversário, a jovem primeiro fez um jantar para a família e amigos íntimos e depois uma grande festa que contou com a presença de personalidades como Cara Delevingne, Bella Hadid, Winnie Harlow, The Weeknd e, claro, todo o clã Kardashian/Jenner.

E, a julgar pelas suas produções e pela peruca platinada que foi presa em um rabo de cavalo baixo que batia em seu quadril, o tema da noite era Barbie (e também pelo topo do bolo, que era uma boneca com o mesmo look de Kylie e que parecia ter festejado a noite toda.)

No primeiro compromisso, a jovem usou um vestido de cetim rosa vibrante com ombreiras e recorte na cintura. O modelo foi criado por Peter Dundas. Nos pés, ela usou sapatos com amarração da marca Olgana Paris.

Para a festa, ela optou por visual ainda mais chamativo com macacão feito sob medida pela grife LaBourjoisie. A peça, que foi criada em parceria com a stylist Jill Jacobs, foi feita com 70 mil cristais Swarovski. Para completar, ela estava com clutch redonda de cristais rosa Marzook e scarpins Louboutin.

E suas irmãs seguiram o mesmo tema Barbie na hora de se vestir (com exceção de Kendall, que preferiu um tubinho de látex preto da marca australiana Bec + Bridge).