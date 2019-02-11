Kylie Jenner cria entrada bizarra para 1º aniversário de Stormi

11/02/2019 - Festa da Stormi, filha de Kylie Jenner e Travis Scott Crédito: Reprodução/Instagram

Stormi Webster completou seu primeiro ano de idade em grande estilo. A filha de Kylie Jenner e Travis Scott recebeu muito mais do que a tradicional e pequena reunião familiar de aniversário, que ocorreu no dia 1º de fevereiro.

No último sábado, ela ganhou uma festa com nome próprio, "Stormi World" ("O Mundo de Stormi"), assim como o nome do álbum do pai, "Astroworld".

Foi organizado um verdadeiro parque de diversões, com uma entrada que também se assemelha à capa do álbum do pai. Ela reproduzia a cabeça de Stormi em grande escala, e a festa começava depois que os convidados passavam por uma espécie de túnel dentro da boca da bebê.

A decoração foi composta por arco-íris, borboletas e unicórnios. E os petiscos da festa também foram pensados em detalhes: doces tinham o rosto de Stormi e as batatas-fritas vinham em caixinhas rosas com símbolos que reproduziam o da grife Louis Vuitton (mas ao invés de conter as iniciais LV, usava SW, em referência à aniversariante).

Além disso, garçons andavam com guarda-chuvas de pretzel e as bebidas vinham com longos canudos que formavam o nome "Stormi".