Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Ibiza

Kleber Bambam filma mulher nua em praia e apaga após repercussão

Kleber Bambam causou polêmica em suas redes sociais por filmar e publicar uma mulher fazendo topless em uma praia de Ibiza, na Espanha, sem a autorização da pessoa

Publicado em 08 de Agosto de 2019 às 17:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2019 às 17:46
O ex-BBB Kleber Bambam Crédito: Reprodução/Internet
Vencedor da primeira edição do Big Brother Brasil (Globo), em 2002, Kleber Bambam, 41, causou polêmica em suas redes sociais por filmar e publicar uma mulher fazendo topless em uma praia de Ibiza, na Espanha, sem a autorização da pessoa.
"Aqui em Ibiza a moda é essa: peito de fora. A pergunta é, se for no Brasil o que acontece?", escreveu ele na legenda. Depois, ele apagou a publicação.
"Não daria certo por causa de pessoas como você, que filmam sem consentimento da pessoa. Desrespeito", respondeu um seguidor. "Se é no Brasil aparece um babaca para filmar", escreveu um outro.
Na Europa, é mais comum do que por aqui que algumas mulheres tirem a parte de cima do biquíni para tomar sol. 
Bambam não chegou a comentar sobre a repercussão ruim nem voltou a tocar no assunto. Ele já está voltando para os compromissos que tem no país e se prepara para uma competição de fisiculturismo em Las Vegas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Meritíssima, escravidão é o povo pagar seus privilégios!
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados