Kleber Bambam filma mulher nua em praia e apaga após repercussão

O ex-BBB Kleber Bambam Crédito: Reprodução/Internet

Vencedor da primeira edição do Big Brother Brasil (Globo) , em 2002, Kleber Bambam, 41, causou polêmica em suas redes sociais por filmar e publicar uma mulher fazendo topless em uma praia de Ibiza, na Espanha, sem a autorização da pessoa.

"Aqui em Ibiza a moda é essa: peito de fora. A pergunta é, se for no Brasil o que acontece?", escreveu ele na legenda. Depois, ele apagou a publicação.

"Não daria certo por causa de pessoas como você, que filmam sem consentimento da pessoa. Desrespeito", respondeu um seguidor. "Se é no Brasil aparece um babaca para filmar", escreveu um outro.

Na Europa, é mais comum do que por aqui que algumas mulheres tirem a parte de cima do biquíni para tomar sol.