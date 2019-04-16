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VÍDEO

Kit Harington se 'engasga' em cena de beijo com Emilia Clarke

Vídeo mostra bastidores do primeiro episódio da oitava temporada da série

Publicado em 16 de Abril de 2019 às 20:29

Publicado em 

16 abr 2019 às 20:29
16/04/2019 - Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) e Jon Snow (Kit Harington) no primeiro episódio da oitava e última temporada de 'Game of Thrones' Crédito: HBO/Divulgação
O canal no YouTube de Game of Thrones publicou um vídeo de bastidores da série nesta segunda-feira, 15, e um detalhe chamou atenção. ALERTA: se você ainda não assistiu ao primeiro episódio da oitava temporada, aqui seguirá um spoiler.
No episódio que foi ao ar no último domingo, 14, Jon Snow descobriu que o relacionamento íntimo que estava tendo com Daenerys Targaryen era, na verdade, incesto. Ela é tia do rapaz.
Se os fãs ficaram horrorizados, Kit Harington também parece ter ficado. O vídeo dos bastidores mostra o ator se 'engasgando' depois de gravar uma cena de beijo com a atriz Emilia Clarke.
Em entrevista à revista Variety, Emilia disse como era "estranho" gravar as cenas de romance na sétima temporada. "A primeira cena que tivemos juntos nós dois começamos a rir", disse ela.
Harington também falou da amizade entre os dois e do constrangimento de gravar cenas como essa. "Emilia e eu temos sido melhores amigos ao longo de sete anos e quando tivemos de nos beijar, parecia muito estranho. Emilia, Rose [Leslie, mulher do ator] e eu somos bons amigos, então mesmo pensando que somos atores e esse é nosso trabalho, há um elemento de estranheza quando nós três estamos jantando e tivemos uma cena de beijo naquele dia", disse ao jornal Mirror.
Assista abaixo:

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