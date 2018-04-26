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Fragrância

Kim Kardashian mostra frasco de perfume feito com molde de seu corpo

O frasco reproduz o corpo nu da americana, em cor pastel

Publicado em 26 de Abril de 2018 às 13:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2018 às 13:10
Kim Kardashian mostra frasco de perfume feito com molde de seu corpo Crédito: Reprodução/Instagram @kimkardashian
Kim Kardashian mostrou para o mundo o modelo do seu novo perfume. O frasco da fragrância é inspirado nas curvas da socialite, que ficou em um molde para servir de base para a fabricação dos vidros. 
Nas fotos que mostram o processo, a empresária esfumaçou suas partes íntimas como forma de driblar o veto do Instagram à nudez. Ela aproveitou a oportunidade para anunciar o perfume, batizado de "KKW Body". 
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De acordo com o Extra, em uma série de postagens na ferramenta Stories, do Instagram, Kim revelou a caixa do produto, que se abre em quatro partes para revelar o recipiente. O frasco reproduz o corpo nu da americana, em cor pastel.
"Eu achei que essa era uma incrível caixa, por si só. É como se o frasco estivesse em um pedestal de estátua. Como uma estátua em um museu", explicou Kim. 

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