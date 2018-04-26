Kim Kardashian mostra frasco de perfume feito com molde de seu corpo Crédito: Reprodução/Instagram @kimkardashian

Kim Kardashian mostrou para o mundo o modelo do seu novo perfume. O frasco da fragrância é inspirado nas curvas da socialite, que ficou em um molde para servir de base para a fabricação dos vidros.

Nas fotos que mostram o processo, a empresária esfumaçou suas partes íntimas como forma de driblar o veto do Instagram à nudez. Ela aproveitou a oportunidade para anunciar o perfume, batizado de "KKW Body".

De acordo com o Extra, em uma série de postagens na ferramenta Stories, do Instagram, Kim revelou a caixa do produto, que se abre em quatro partes para revelar o recipiente. O frasco reproduz o corpo nu da americana, em cor pastel.