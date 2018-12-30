Kim Kardashian ganha de Natal apartamento de R$ 54 milhões em Miami

Kim Kardashian Crédito: Reprodução/Instagram

O rapper Kanye West, 41, comprou um apartamento no condomínio de luxo em Miami Beach, Flórida, para dar de presente de Natal para sua mulher, a socialite Kim Kardashian, 38. De acordo com o site Page Six, o imóvel foi vendido por US$ 14 milhões (R$ 54,3 milhões).

"Kanye viu a propriedade durante a Art Basel em dezembro e a comprou como presente de Natal para Kim. Foi uma surpresa completa para ela", disse uma fonte ao site britânico. Ainda segunda a publicação, a finalização da compra do imóvel deve ocorrer em janeiro.

O apartamento fica em um dos 18 andares da torre Faena House, projetada por Norman Foster, e onde moram o presidente do Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, e os bilionários Ken Griffin e Len Blavatnik.