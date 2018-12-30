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Luxo

Kim Kardashian ganha de Natal apartamento de R$ 54 milhões em Miami

Presente é do marido da socialite, o rapper Kanye West. Prédio tem bilionários como moradores

Publicado em 30 de Dezembro de 2018 às 13:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2018 às 13:22
Kim Kardashian Crédito: Reprodução/Instagram
O rapper Kanye West, 41, comprou um apartamento no condomínio de luxo em Miami Beach, Flórida, para dar de presente de Natal para sua mulher, a socialite Kim Kardashian, 38. De acordo com o site Page Six, o imóvel foi vendido por US$ 14 milhões (R$ 54,3 milhões).
"Kanye viu a propriedade durante a Art Basel em dezembro e a comprou como presente de Natal para Kim. Foi uma surpresa completa para ela", disse uma fonte ao site britânico. Ainda segunda a publicação, a finalização da compra do imóvel deve ocorrer em janeiro.
O apartamento fica em um dos 18 andares da torre Faena House, projetada por Norman Foster, e onde moram o presidente do Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, e os bilionários Ken Griffin e Len Blavatnik.
O novo imóvel de West-Kardashian pertencia a Alex Blavatni, irmão de Len, e tem 4.700 metros quadrados, com quatro quartos, cinco banheiros, e um amplo terraço. A torre ainda conta com um ginásio privado, spa, piscina, serviço de concierge e estacionamento subterrâneo

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