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Kim Kardashian e Kanye West revelam nome do quarto filho: Psalm West

Além de Psalm e Chicago, Kim e Kanye têm Saint, de três anos, e North, de cinco anos

Publicado em 

20 mai 2019 às 11:27

Publicado em 20 de Maio de 2019 às 11:27

Depois de uma semana do nascimento do quarto filho, a influenciadora digital norte-americana Kim Kardashian, 38, revelou o nome do novo herdeiro: Psalm West. A criança é fruto de seu relacionamento com o rapper Kanye West, 41, e foi gerado por meio de uma barriga de aluguel.
Kim Kardashian e Kanye West com as filhas Chicago West, North West e Saint West Crédito: Reprodução/Instagram @insightmageg
O filho de Kim chegou ao mundo na última sexta-feira (10). Até então, Kim fazia suspense com relação ao nome. Nas redes sociais, porém, ela já havia informado os seguidores que a criança era a mais calma de todas. A terceira filha do casal, Chicago, também nasceu através do mesmo procedimento. A menina tem um ano.
"Belo dia das mães com a chegada do nosso quarto filho. Somos abençoados além da medida em que temos tudo o que precisamos", escreveu no dia do nascimento o pai, ao mostrar pela primeira vez a carinha do herdeiro.
Além de Psalm e Chicago, Kim e Kanye têm Saint, de três anos, e North, de cinco anos.

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