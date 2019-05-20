Kim Kardashian e Kanye West revelam nome do quarto filho: Psalm West

Kim Kardashian, 38, revelou o nome do novo herdeiro: Psalm West. A criança é fruto de seu relacionamento com o rapper Kanye West, 41, e foi gerado por meio de uma barriga de aluguel. Depois de uma semana do nascimento do quarto filho, a influenciadora digital norte-americana, 38, revelou o nome do novo herdeiro:. A criança é fruto de seu relacionamento com o rapper, 41, e foi gerado por meio de uma

Kim Kardashian e Kanye West com as filhas Chicago West, North West e Saint West Crédito: Reprodução/Instagram @insightmageg

O filho de Kim chegou ao mundo na última sexta-feira (10). Até então, Kim fazia suspense com relação ao nome. Nas redes sociais, porém, ela já havia informado os seguidores que a criança era a mais calma de todas. A terceira filha do casal, Chicago, também nasceu através do mesmo procedimento. A menina tem um ano.

"Belo dia das mães com a chegada do nosso quarto filho. Somos abençoados além da medida em que temos tudo o que precisamos", escreveu no dia do nascimento o pai, ao mostrar pela primeira vez a carinha do herdeiro.