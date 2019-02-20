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Khloé Kardashian e Tristan Thompson terminam após nova traição

Jogador de basquete teria cometido traição com a melhor amiga da irmã de Khloé

Publicado em 

20 fev 2019 às 18:24

Publicado em 20 de Fevereiro de 2019 às 18:24

20/02/2019 - A empresária Khloé Kardashian e o jogador de basquete Tristan Thompson Crédito: Instagram/@khloekardashian/@realtristan13
O relacionamento de Khloé Kardashian com Tristan Thompson não resistiu a mais uma traição do jogador de basquete. A empresária decidiu colocar um ponto final após descobrir que o atleta a traiu com a melhor amiga da irmã dela, de acordo com informações do TMZ.
A publicação revela que o caso teria acontecido durante uma festa na mansão de Tristan no domingo, 17. No início da celebração, o jogador pediu que os celulares de todos os convidados fossem recolhidos. Mesmo sem o registro fotográfico, uma fonte do TMZ indicou que Tristan e uma jovem, de 21 anos, passaram a noite juntos na casa. A moça é amiga de Kylie Jenner, caçula do clã Kardashian-Jenner.
Em novembro do ano passado, Khloé havia desabafado, após divulgação de episódio do reality Keeping Up With The Kardashians, que era difícil reviver uma traição. Quando foi traída por Tristan Thompson, ela estava grávida de seis meses da pequena True.
"O episódio foi desconfortável e super emotivo para mim, mas quando nós assinamos para esse seriado há mais de uma década, nós aceitamos um reality show, o que significa mostrar a vocês o interior de nossas vidas, o que é bom, o que é ruim e o que é feio. Em meio a tempos difíceis, fui abençoada com meu último presente, meu doce bebê True, que mudou minha vida de maneiras que eu nunca poderia imaginar", escreveu a empresária de 34 anos na ocasião.
Mesmo sabendo da traição, Khloé revelou que decidiu se manter em equilíbrio emocional durante o parto da filha, que é prioridade para ela. "Eu escolhi colocar meus sentimentos de lado para o nascimento e tentar ter tanta energia positiva quanto eu pudesse. Meu único pensamento foi sobre o nascimento da minha filha. Eu não ia deixar ninguém atrapalhar nada menos do que ela merecia. Eu escolhi ser madura e forte para True. Eu esperei por este dia por tantos anos! Eu sei agora, olhando para trás, que estava em choque porque não acreditava que isso estava acontecendo comigo, mas ainda estou muito orgulhosa de como lidei com tudo. True me deu a paz e a força que eu precisava", afirmou.
No perfil oficial de Tristan no Instagram, a última foto em que o jogador aparece ao lado de Khloé e a filha foi em novembro de 2018, na época da primeira traição. "Sou muito abençoado!", escreveu na legenda da imagem. Já Khóe Kardashian nunca mais publicou fotos com Tristan nas redes sociais.

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