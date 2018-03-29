Kelly Clarkson rebate críticas de participante eliminada do 'The Voice'

Kelly Clarkson como jurada do The Voice Crédito: Instagram / Kelly Clarkson

Kelly Clarkson está se defendendo após Molly Stevens, um participante recentemente eliminado do The Voice americano, tê-la chamado de "mente fechada". A cantora, que é uma das juradas, eliminou a concorrente, mas disse que ela tinha uma voz incrível como Indigo Girls, Melissa Etheridge e Patty Griffin.

Molly, que é homossexual, não gostou da comparação de Clarkson, e fez uma publicação no Instagram mostrando sua insatisfação. "Uma outra coisa: Kelly Clarkson me comparou com Melissa Etheridge e Indigo Girls. Ao mesmo tempo em que estou extremamente honrada de estar na mesma categoria dessas artistas talentosas, eu acredito que esse comentário faz um desserviço e nos coloca em um rótulo. Parece algo muito mente fechada para mim e nós precisamos chamar atenção para isso", disse ela na legenda.

A cantora de Breakaway então publicou um tuíte se defendendo. "Uau, isso realmente me machucou. Eu preciso que todos me ouçam e ouçam todas as palavras que eu digo. Eu comparei Molly com Melissa Etheridge, Patty Griffin (um nome que foi deixado de fora convenientemente) e Indigo Girls puramente por causa do tom da voz dela e porque ela é uma ótima contadora de histórias", explicou Kelly.