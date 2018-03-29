Kelly Clarkson rebate críticas de participante eliminada do 'The Voice'

Kelly Clarkson está se defendendo após Molly Stevens, um participante recentemente eliminado do The Voice americano, tê-la chamado de "mente fechada". A cantora, que é uma das juradas, eliminou a concorrente, mas disse que ela tinha uma voz incrível como Indigo Girls, Melissa Etheridge e Patty Griffin.
Molly, que é homossexual, não gostou da comparação de Clarkson, e fez uma publicação no Instagram mostrando sua insatisfação. "Uma outra coisa: Kelly Clarkson me comparou com Melissa Etheridge e Indigo Girls. Ao mesmo tempo em que estou extremamente honrada de estar na mesma categoria dessas artistas talentosas, eu acredito que esse comentário faz um desserviço e nos coloca em um rótulo. Parece algo muito mente fechada para mim e nós precisamos chamar atenção para isso", disse ela na legenda.
A cantora de Breakaway então publicou um tuíte se defendendo. "Uau, isso realmente me machucou. Eu preciso que todos me ouçam e ouçam todas as palavras que eu digo. Eu comparei Molly com Melissa Etheridge, Patty Griffin (um nome que foi deixado de fora convenientemente) e Indigo Girls puramente por causa do tom da voz dela e porque ela é uma ótima contadora de histórias", explicou Kelly.
Depois da resposta da cantora, Molly apagou sua publicação no Instagram e tuitou um pedido de desculpas: "Eu peço sinceras desculpas por qualquer mágoa que possa ter causado com minhas palavras. Não era minha intenção, mesmo. Para as pessoas que me conhecem bem, vocês conhecem meu coração também. Eu almejo viver na verdade e na luz. Kelly Clarkson, eu realmente peço desculpas por pensar diferente. Eu te admiro", falou.