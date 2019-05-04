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MATERNIDADE

Keira Knightley revela que está grávida de seu segundo filho

Atriz diz que ser mãe é uma maratona

Publicado em 

03 mai 2019 às 21:45

Publicado em 03 de Maio de 2019 às 21:45

Keira Knightley no longa The Aftermath Crédito: Fox Searchlight Pictures
A atriz Keira Knightley, 34, mostrou a sua barriga de grávida em um evento da Chanel, em Paris, nesta quinta-feira (2). Ela chegou à festa acompanhada de seu marido, o músico James Righton, 35.
Esse é o segundo filho da atriz, que já é mãe de Edie Knightley Righton, 4 anos. Em janeiro, Keira falou sobre o desafio de ser mãe à revista Balance. "Não acho que damos crédito suficiente às mulheres pela maratona física e emocional que elas passam quando elas se tornam mães."
Keira diz que é uma mulher privilegiada e, mesmo assim, sofreu bastante nesse processo. "Venho de um lugar de imenso privilégio. Tenho muita ajuda e uma sorte inacreditável com a minha carreira. Posso pagar uma babá e, ainda assim, eu achei tudo extremamente difícil."
Esse é o tipo de coisa que deve ser dita pelas mulheres, afirma a atriz. "Isso não quer dizer que eu não ame meu filho, só estou admitindo que fiquei sem dormir, tive mudanças hormonais e mudanças na forma como eu me relaciono com meu marido", afirma a atriz.
Ela disse que foi preciso lembrar todos os dias que ela não havia falhado em nada, porque simplesmente não era fácil ser mãe.
Na primeira gravidez, Keira foi bastante discreta e demorou a revelar até mesmo o nascimento da menina.

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