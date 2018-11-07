Kayky Brito relembra personagem Bernadete e publica foto com vestido

Em 2003, Kayky Brito viveu Bernadete na novela das seis Chocolate com Pimenta, da TV Globo. Na história, ele era um garoto que foi criado como uma menina, com vestimenta apropriada para a época, mas com um comportamento um tanto quanto "bruto" diante das amiguinhas. No meio da trama, a situação de Bernadete é revelada, para a surpresa do próprio garoto.
"Se recordar é viver, em breve viveremos isso no Vídeo Show. Aguardem, a Bernadete voltará", escreveu o ator em uma publicação que fez nas redes sociais.
No perfil dele no Instagram, Kayky Brito arrancou suspiros de fãs que se recordaram do personagem. "Amava esse personagem e como você se entregou a esse papel maravilhoso" e "Bernadete era show" foram alguns dos comentários dos internautas.
O último trabalho de Kayky Brito foi em 2017 na novela O Rico e Lázaro, da Record TV.
Em um dos capítulos mais engraçados da novela Chocolate com Pimenta, publicado pelo canal MofoTV no YouTube, a identidade de Bernadete é revelada.