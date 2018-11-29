Katie Holmes e Jamie Foxx vão se casar e ele vai adotar Suri, diz site

Após anos mantendo o relacionamento longe dos holofotes, Katie Holmes e Jamie Foxx estão prontos para oficializar a união. De acordo com o site Radar Online, eles irão se casar em Paris no próximo ano. Fontes próximas dizem que o casal escolheu a capital francesa porque foi lá que eles decidiram tornar o relacionamento público.

Suri, filha de Katie com o ex-marido Tom Cruise, também virou assunto. Segundo fontes, ela será adotada por Foxx logo após o casamento. O pai da jovem de 12 anos não vê a filha há quase cinco por conta da Cientologia, crença seguida pelo ator e que recomenda afastamento de pessoas que não compartilham tal ideologia. A falta de contato com Cruise seria um dos motivos para a garota aceitar Foxx como pai adotivo.