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É O AMOR

Katie Holmes e Jamie Foxx vão se casar e ele vai adotar Suri, diz site

Casal está junto há cinco anos, mas tornou o relacionamento público no ano passado

Publicado em 28 de Novembro de 2018 às 21:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2018 às 21:05
Katie Holmes e Jamie Foxx namoram há cinco anos Crédito: Reprodução
Após anos mantendo o relacionamento longe dos holofotes, Katie Holmes e Jamie Foxx estão prontos para oficializar a união. De acordo com o site Radar Online, eles irão se casar em Paris no próximo ano. Fontes próximas dizem que o casal escolheu a capital francesa porque foi lá que eles decidiram tornar o relacionamento público.
Suri, filha de Katie com o ex-marido Tom Cruise, também virou assunto. Segundo fontes, ela será adotada por Foxx logo após o casamento. O pai da jovem de 12 anos não vê a filha há quase cinco por conta da Cientologia, crença seguida pelo ator e que recomenda afastamento de pessoas que não compartilham tal ideologia. A falta de contato com Cruise seria um dos motivos para a garota aceitar Foxx como pai adotivo.
Katie e Foxx mantêm um relacionamento desde 2013, mas o divulgou publicamente apenas em 2017.

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