Karol Conka é criticada por namorar homem branco: "Palmiteira"

assumiu namoro, no último domingo (4), com o produtor musical. Só que, de lá para cá, tem enfrentado críticas na web porque o rapaz é branco.

Em uma foto do casal trocando carícias, os comentários dos fãs eram como: "Palmiteira". Outra fã disse: "Seu namorado é branco? Nunca imaginei". Um seguidor também julgou: "Decepção me consome. Principalmente agora que estou fazendo uma limpa das palmiteiras do meu Instagram".

Nesta segunda (5), a cantora voltou à web para rebater as críticas: "Bom dia para você que trabalha, cuida da própria vida e não depende de opiniões alheias para ser feliz. Ah, bom dia pra você também que prega a liberdade, mas não sabe o significado dela, te desejo luz e sabedoria".