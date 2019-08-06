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Assumiu namoro

Karol Conka é criticada por namorar homem branco: "Palmiteira"

Cantora assumiu o namoro no fim de semana

Publicado em 06 de Agosto de 2019 às 12:01

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

06 ago 2019 às 12:01
Crédito: Bruno Trindade Ruiz
Karol Conka assumiu namoro, no último domingo (4), com o produtor musical Thiago Barrameo. Só que, de lá para cá, tem enfrentado críticas na web porque o rapaz é branco. 
Em uma foto do casal trocando carícias, os comentários dos fãs eram como: "Palmiteira". Outra fã disse: "Seu namorado é branco? Nunca imaginei". Um seguidor também julgou: "Decepção me consome. Principalmente agora que estou fazendo uma limpa das palmiteiras do meu Instagram". 
A cantora Karol Conka e seu namorado, o produtor musical Thiago Barromeo Crédito: Reprodução/Instagram @karolconka
Nesta segunda (5), a cantora voltou à web para rebater as críticas: "Bom dia para você que trabalha, cuida da própria vida e não depende de opiniões alheias para ser feliz. Ah, bom dia pra você também que prega a liberdade, mas não sabe o significado dela, te desejo luz e sabedoria". 

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