Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Campanha

Karina Bacchi incentiva doação de leite materno

Toda mulher que amamenta é uma possível doadora, desde que esteja saudável e não tome nenhum medicamento que interfira no processo

Publicado em 04 de Maio de 2018 às 11:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2018 às 11:59
Karina Bacchi e o filho Crédito: Reprodução/Instagram @karinabacchi
Karina Bacchi, mãe do pequeno Enrico, que com oito meses de vida já tem mais de um milhão de seguidores em seu Instagram, fez uma postagem na rede social para ressaltar a importância da doação de leite materno.
"Quem acompanhou meu dia a dia no nascimento do Enrico viu que amamentei em livre demanda. Sei que foi super importante para a saúde do Enrico, tanto que o amamento até hoje. Essa é a vontade de muitas mães, mas que, por diversos motivos, algumas não conseguem amamentar. É uma crise difícil de atravessar e que, com a ajuda de outras mães e do trabalho maravilhoso dos bancos de leite, muitas mulheres conseguem acesso a leite materno para dar aos seus bebês!", escreveu.
Karina está à frente de uma campanha acerca do tema, chamada Conserve o Amor, que incentiva a doação de leite materno e ressalta a importância de mantê-lo em refrigeração adequada.
Hoje, no Brasil, existem 221 unidades de bancos de leite e 186 postos de coleta, espalhados por todos os Estados. Mesmo assim, a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano supre apenas cerca de 60% da demanda para recém-nascidos internados em unidades de terapia intensiva.
Toda mulher que amamenta é uma possível doadora, desde que esteja saudável e não tome nenhum medicamento que interfira no processo. A campanha Conserve o Amor é feita pela Panasonic.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Arnaldinho Borgo e Ricardo Ferraço
Arnaldinho Borgo: "Vamos ajudar Ricardo a ganhar a eleição"
A atriz Erika Januza ficou internada por conta de um infecção
Pielonefrite é grave? Conheça as causas da infecção da atriz Erika Januza
Apresentadora da CBN Vitória, Fernanda Queiroz
CBN Vitória celebra 30 anos de credibilidade e conexão com os capixabas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados