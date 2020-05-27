Kardashian coloca mansão na Califórnia à venda por R$ 101 milhões

Khloe Kardashian decidiu vender uma de suas posses de Calabasas, na Califórnia. Trata-se de uma mansão pela qual a socialite está pedindo nada mais de US$ 19 milhões, algo equivalente a R$ 101 milhões na cotação atual.
O imóvel fica em um condomínio de luxo da região, chamado The Oaks. Além disso, a mansão da Kardashian possui seis quartos, sete banheiros, piscina aquecida, casa de hóspedes e cinema particular.
No local já morou o cantor Justin Bieber, que vendeu a propriedade para Khloe em 2014. Na ocasião, segundo informações do portal Uol, ela pagou cerca de US$ 7,2 milhões, o que equivale atualmente a algo em torno de R$ 38 milhões.