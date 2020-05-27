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Kardashian coloca mansão na Califórnia à venda por R$ 101 milhões

Imóvel já pertenceu a Justin Bieber e possui seis quartos, casa de hóspedes e até cinema particular; propriedade fica em condomínio de luxo de Calabasas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2020 às 09:46

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 09:46

Khloe Kardashian (foto em destaque) vende mansão milionária na Califórnia, nos Estados Unidos
Khloe Kardashian (foto em destaque) vende mansão milionária na Califórnia, nos Estados Unidos Crédito: Reprodução
Khloe Kardashian decidiu vender uma de suas posses de Calabasas, na Califórnia. Trata-se de uma mansão pela qual a socialite está pedindo nada mais de US$ 19 milhões, algo equivalente a R$ 101 milhões na cotação atual. 
O imóvel fica em um condomínio de luxo da região, chamado The Oaks. Além disso, a mansão da Kardashian possui seis quartos, sete banheiros, piscina aquecida, casa de hóspedes e cinema particular. 

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No local já morou o cantor Justin Bieber, que vendeu a propriedade para Khloe em 2014. Na ocasião, segundo informações do portal Uol, ela pagou cerca de US$ 7,2 milhões, o que equivale atualmente a algo em torno de R$ 38 milhões. 

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